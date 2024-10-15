Представлен новый iPad mini 7 c ИИ-системой Apple Intelligence

Компания Apple представила новую версию своего мини-планшета iPad mini 7. Устройство доступно в четырёх цветах, включая синий и фиолетовый.

Как и прошлая версия, новый iPad mini получил дисплей 8'3 дюйма и сканер отпечатка пальца. Основные улучшения связаны с искусственным интеллектом Apple Intelligence — системы будут работать на планшете благодаря процессору A17 Pro, который в два раза увеличит скорость работы и позволит запускать игры уровня Zenless Zone Zero.

Цена iPad mini 7 составит от $ 499 (48 тыс. рублей) за версию со 128 ГБ памяти. Предзаказ устройств откроется уже сегодня, а поставки начнутся со следующей среды, 23 октября.