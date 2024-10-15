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Полное расписание матчей групповой стадии Team Spirit, BetBoom Team и L1GA TEAM на BetBoom Dacha Belgrade 2024 (ББ Дача по Доте)

Расписание игр российских команд в группах BB Dacha 2024 по Dota 2 — Spirit, BB, L1GA
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Скоро начинается топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2, на котором выступят три команды из нашего региона. Полное расписание матчей Team Spirit, BetBoom Team и L1GA TEAM в групповом этапе ивента — в нашем материале.

«Дача» — первый тир-1 турнир в новом сезоне профессиональной Dota 2. В рамках соревнования можно будет увидеть выступления новых составов таких российских коллективов, как Team Spirit, BetBoom Team и L1GA TEAM.

Расписание игр российских команд на BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

19 октября, суббота:

  • 13:30. Группа B, L1GA TEAM (Восточная Европа) — Aurora (Азия);
  • 16:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — L1GA TEAM (Восточная Европа);
  • 18:30. Группа A, BetBoom Team (Россия) — MOUZ (Европа);
  • 18:30. Группа B, Nouns Esports (Северная Америка) — Team Spirit (Россия);
  • 21:00. Группа A, Talon Esports (Азия) — BetBoom Team (Россия);
  • 21:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия).

20 октября, воскресенье:

  • 11:00. Группа B, L1GA TEAM (Восточная Европа) — Nouns Esports (Северная Америка);
  • 13:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — L1GA TEAM (Восточная Европа);
  • 16:00. Группа B, Aurora (Азия) — Team Spirit (Россия);
  • 21:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);
  • 21:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Team Spirit (Россия).

21 октября, понедельник:

  • 16:00. Группа A, Yakult's Brothers (Китай) — BetBoom Team (Россия);
  • 21:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 21:00. Группа B, Team Spirit (Россия)L1GA TEAM (Восточная Европа).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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