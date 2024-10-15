Расписание игр российских команд в группах BB Dacha 2024 по Dota 2 — Spirit, BB, L1GA

Скоро начинается топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2, на котором выступят три команды из нашего региона. Полное расписание матчей Team Spirit, BetBoom Team и L1GA TEAM в групповом этапе ивента — в нашем материале.

«Дача» — первый тир-1 турнир в новом сезоне профессиональной Dota 2. В рамках соревнования можно будет увидеть выступления новых составов таких российских коллективов, как Team Spirit, BetBoom Team и L1GA TEAM.

Расписание игр российских команд на BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

19 октября, суббота:

13:30. Группа B, L1GA TEAM (Восточная Европа) — Aurora (Азия);

— Aurora (Азия); 16:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — L1GA TEAM (Восточная Европа) ;

; 18:30. Группа A, BetBoom Team (Россия) — MOUZ (Европа);

— MOUZ (Европа); 18:30. Группа B, Nouns Esports (Северная Америка) — Team Spirit (Россия) ;

; 21:00. Группа A, Talon Esports (Азия) — BetBoom Team (Россия) ;

; 21:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия).

20 октября, воскресенье:

11:00. Группа B, L1GA TEAM (Восточная Европа) — Nouns Esports (Северная Америка);

— Nouns Esports (Северная Америка); 13:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — L1GA TEAM (Восточная Европа) ;

; 16:00. Группа B, Aurora (Азия) — Team Spirit (Россия) ;

; 21:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 21:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Team Spirit (Россия).

21 октября, понедельник:

16:00. Группа A, Yakult's Brothers (Китай) — BetBoom Team (Россия) ;

; 21:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 21:00. Группа B, Team Spirit (Россия) — L1GA TEAM (Восточная Европа).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.