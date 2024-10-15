Вышел трейлер фильма «Птица» с Барри Кеоганом — премьера в России 28 ноября

Кинокомпания Mubi представила дебютный трейлер фильма «Птица». Драма со звездой «Банши Инишерина» Барри Кеоганом выйдет в кинотеатрах России уже 28 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Mubi. Права на видео принадлежат Mubi.

«Птица» — новая работа британской постановщицы по имени Андреа Арнольд, известной по сериалу «Большая маленькая ложь». Картина рассказывает о подростке Бэйли, которая живёт вместе с отцом-одиночкой Багом и своим братом Хантером в Северном Кенте. У вечно занятого Бага не хватает времени на воспитание детей, из-за чего Бэйли ищет внимания и приключений в другом месте.

Впервые ленту продемонстрировали на Каннском кинофестивале в мае, где лента сорвала семиминутные овации. У картины высокие оценки от критиков — 75% из 52 обозревателей рекомендуют драму к просмотру.