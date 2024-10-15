Оснований для разблокировки Discord всё ещё нет — Роскомнадзор

Росконмадзор сообщил, что не видит поводов для снятия блокировки с мессенджера Discord — об этом ведомство сообщило СМИ.

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Ранее Discord пропал из реестра запрещённых материалов на сайте РКН. Одни пользователи предположили, что сервис удалил всю запрещённую информацию — другие отмечали, что это похоже на баг.

О блокировке Discord в России стало известно 8 октября.