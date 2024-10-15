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Bandai Namco готовит к выходу игру по аниме «Тетрадь смерти» — СМИ

Bandai Namco готовит к выходу игру по аниме «Тетрадь смерти» — СМИ
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Игровые СМИ и блогеры обратили внимание на неанонсированную игру Death Note: Killer Within, которая получила возрастной рейтинг на Тайване.

Предполагается, что проект связан с популярным одноимённым аниме Death Note («Тетрадь смерти»). Версия кажется правдивой, тем более что разработкой занимается Bandai Namco — японская студия поддерживает серии игр Dragon Ball и Naruto Shippuden, а также создаёт игры по другим аниме-тайтлам.

Подробности об игре, в том числе жанр или дата выхода, пока неизвестны.

В 2006–2008 годах было выпущено три небольшие игры по «Тетради смерти» для карманной консоли Nintendo DS. При этом полноценную игровую адаптацию популярный аниме-тайтл до сих пор не получил.

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