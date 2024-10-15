Манга «Крутой учитель Онидзука» получит спин-офф про завуча Хироси Утиямаду

Автор культовой манги «Крутой учитель Онидзука» запускает продолжение в формате спин-оффа — новинка дебютирует на платформе Comiplex Web в субботу, 18 октября.

Манга будет посвящена завучу академии Хироси Утиямаде, который появлялся в оригинале и в аниме-сериале — это злопамятный учитель, ненавидящий Онидзуку за легкомысленные поступки и несерьёзный подход к делу, но любящий свою работу и детей.

Спин-офф GTO получит название «Крутой учитель Утиямада» (Great Teacher Uchiyamada / Ikari no Death Yamada). По сюжету, Утиямада отправляется на поиски сбежавшего студента, но внезапно оказывается в кошмарном измерении, похожем на ад.