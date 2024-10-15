Третий сезон мультсериала «Неуязвимый» стартует 6 февраля — новый тизер

Amazon выпустила первый тизер третьего сезона мультсериала «Неуязвимый». Авторы также подтвердили недавнюю утечку — продолжение стартует уже 6 февраля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Первый сезон мультсериала вышел весной 2021 года и стал одной из самых высокооценённых премьер в истории Amazon. Продолжение стартовало в конце 2023 года и завершилось в начале 2024-го. Тем временем авторы уже работают над четвёртым и пятым сезонами шоу.