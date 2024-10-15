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Аль Пачино носит чехол со Шреком на своём iPhone — актёр раскрыл, как получил его

Аль Пачино носит чехол со Шреком на своём iPhone — актёр раскрыл, как получил его
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Легендарный 84-летний актёр Аль Пачино во время интервью BBC рассказал о своём необычном чехле для iPhone — на нём изображён Шрек, главный герой одноимённого мультфильма.

Аль Пачино вспомнил, что однажды его дочь попросила у него телефон, а вернула уже с этим чехлом — после этого актёр его не меняет.

Она сказала: «Это Шрек, папа!». И я ответил: «Шрек? Вау!».

Видео доступно на YouTube-канале BBC News. Права на видео принадлежат BBC News.

Ранее Аль Пачино рассказал, что был рад травме лодыжки во время съёмок «Крёстного отца»: он испытывал давление со стороны продюсеров и хотел расстаться с ролью гангстера.

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