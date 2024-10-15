Yamich присоединился к составу 9Pandas по «Доте» — sayuw переведён в запас
Российский киберспортивный клуб 9Pandas представил обновлённый состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
«Панды» перевели в запас игрока четвёртой позиции Олега sayuw Каленбета. Его место занял российский киберспортсмен Даниял yamich Лазебный, который находился в инактиве Team Secret с января 2024 года.
Состав 9Pandas по «Доте»:
- Михаил Yuta Блинов;
- Даниил erase Иванов (замена);
- Максим pjon Нетребский (замена);
- Даниял yamich Лазебный;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Ранее «оффлейнер» 9Pandas Альберт Alberkaaa Черноиванов перешёл из состава 9Pandas в L1GA TEAM.
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