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Yamich присоединился к составу 9Pandas по «Доте» — sayuw переведён в запас

Yamich присоединился к составу 9Pandas по «Доте» — sayuw переведён в запас
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Российский киберспортивный клуб 9Pandas представил обновлённый состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

«Панды» перевели в запас игрока четвёртой позиции Олега sayuw Каленбета. Его место занял российский киберспортсмен Даниял yamich Лазебный, который находился в инактиве Team Secret с января 2024 года.

Состав 9Pandas по «Доте»:

  • Михаил Yuta Блинов;
  • Даниил erase Иванов (замена);
  • Максим pjon Нетребский (замена);
  • Даниял yamich Лазебный;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Ранее «оффлейнер» 9Pandas Альберт Alberkaaa Черноиванов перешёл из состава 9Pandas в L1GA TEAM.

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