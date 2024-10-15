Yamich присоединился к составу 9Pandas по «Доте» — sayuw переведён в запас

Российский киберспортивный клуб 9Pandas представил обновлённый состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

«Панды» перевели в запас игрока четвёртой позиции Олега sayuw Каленбета. Его место занял российский киберспортсмен Даниял yamich Лазебный, который находился в инактиве Team Secret с января 2024 года.

Состав 9Pandas по «Доте»:

Михаил Yuta Блинов;

Даниил erase Иванов (замена);

Максим pjon Нетребский (замена);

Даниял yamich Лазебный;

Алексей Solo Березин;

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Ранее «оффлейнер» 9Pandas Альберт Alberkaaa Черноиванов перешёл из состава 9Pandas в L1GA TEAM.