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В четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» заменят не только Геральта, но ещё и Весемира

В четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» заменят не только Геральта, но ещё и Весемира
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Геральт из Ривии станет не единственным персонажем нового сезона «Ведьмака», которого будет играть другой актёр, — об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

Фанаты оригинальной игры и сериала были возмущены предстоящей заменой Генри Кавилла на Лиама Хемсворта, но теперь оказывается, что продюсеры заменят ещё и наставника Геральта. Во втором сезоне роль Весемира исполнял Ким Бодниа («Дилер», «Убивая Еву»), но в четвёртом сезоне персонажа исполнит другой актёр. Кто именно — пока неизвестно.

Работа над четвёртым сезоном «Ведьмака» от Netflix ведётся уже более двух лет. Несмотря на негативные отзывы фанатов игры и резкую реакцию зрителей на замену Кавилла, продюсеры продолжают работу над проектом. Съёмки удалось начать лишь в апреле 2024 года.

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