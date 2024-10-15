В четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» заменят не только Геральта, но ещё и Весемира

Геральт из Ривии станет не единственным персонажем нового сезона «Ведьмака», которого будет играть другой актёр, — об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

Фанаты оригинальной игры и сериала были возмущены предстоящей заменой Генри Кавилла на Лиама Хемсворта, но теперь оказывается, что продюсеры заменят ещё и наставника Геральта. Во втором сезоне роль Весемира исполнял Ким Бодниа («Дилер», «Убивая Еву»), но в четвёртом сезоне персонажа исполнит другой актёр. Кто именно — пока неизвестно.

Работа над четвёртым сезоном «Ведьмака» от Netflix ведётся уже более двух лет. Несмотря на негативные отзывы фанатов игры и резкую реакцию зрителей на замену Кавилла, продюсеры продолжают работу над проектом. Съёмки удалось начать лишь в апреле 2024 года.