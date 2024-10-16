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«Масштабнее и жёстче, чем оригинал»: Пол Мескал — о фильме «Гладиатор 2»

«Масштабнее и жёстче, чем оригинал»: Пол Мескал — о фильме «Гладиатор 2»
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Пол Мескал станет главной звездой предстоящего фильма «Гладиатор 2». Актёру досталась роль Луция, племянника Коммода, сыгранного Хоакином Фениксом.

В недавнем интервью GQ актёр рассказал, чем сиквел будет отличаться от оригинала. По его словам, продолжение «Гладиатора» будет гораздо масштабнее и более жестокое. Особенно сильно Мескалу понравились не только большие боевые эпизоды, но и схватки один на один.

Сиквел намного масштабнее и более жестокий, чем оригинал. Растянутые боевые эпизоды с несколькими людьми — да, такие будут, но также никуда не денутся и схватки один на один. Большую часть фильма вы будете морщиться.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора.

Премьера в кинотеатрах Европы состоится 15 ноября, а до США лента доберётся 22-го числа.

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