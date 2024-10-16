Экранизация Until Dawn от режиссёра «Шазама!» выйдет 25 апреля 2025 года

Недавно стало известно о завершении съёмок фильма по игре Until Dawn. Спустя немного времени создатели ленты назвали дату её премьеры — 25 апреля 2025 года.

Режиссёр картины Дэвид Ф. Сандберг, который снял «Шазама!» и другие ленты, опубликовал в соцсетях фото хлопушки, на которой как раз видно дату выхода фильма.

Фото: Соцсети Дэвида Ф. Сандберга

По неподтверждённой информации, фильм расскажет новую историю, в центре которой окажутся две сестры Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета. Отмечается, что вендиго в ленте не появится.

В фильме сыграют Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон и другие. Роль доктора Хилла вновь исполнит Петер Стормаре, который играл героя в оригинальной игре.