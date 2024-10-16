Джеймс Ганн показал свежий кадр «Супермена» с псом Крипто и рассказал трогательную историю

Джеймс Ганн, режиссёр фильма «Супермен», опубликовал у себя в соцсетях свежий кадр из картины. На нём можно увидеть Дэвида Коренсвета в образе Супермена, а также его пса по кличке Крипто.

Вместе с кадром Ганн рассказал трогательную историю появления Крипто в ленте. Изначально собаки Супермена не должно было быть в картине, однако всё изменил один случай из жизни самого Ганна. Он забрал из приюта пса по кличке Озу. Собака очень сильно боялась людей, и это принесло Ганну много проблем (погрызанную мебель и испорченные личные вещи).

Фото: Соцсети Джеймса Ганна

Режиссёр пошутил, что, будь у Озу суперспособности, это было бы в два раза страшнее и опаснее. К счастью, сейчас собака Ганна привыкла к нему и даже слушается своего хозяина.

Крипто был вдохновлён нашей собакой Озу, которую мы приютили вскоре после того, как я начал работать над «Суперменом». Озу рос с другими собаками и не знал, что такое человек. Из-за этого были различные трудности. Он почти сразу уничтожил наш дом: испортил ботинки, почти сгрыз мой ноутбук и прочее.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года.