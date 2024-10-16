Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Disney выпустит детский мультсериал про Железного человека

Disney выпустит детский мультсериал про Железного человека
Комментарии

По данным издания Variety, Disney работает над детским анимационным сериалом про Железного человека. Он выйдет под названием «Железный человек и его потрясающие друзья».

В мультсериале, который находится в производстве, будут представлены молодой Тони Старк и его друзья: Рири Уильямс (Железное сердце) и Амадеус Чо (одна из вариаций Халка). Три героя будут работать вместе, чтобы защитить свой город и друг друга от различных опасностей.

Variety отметило, что создание этого проекта — последний шаг в рамках более широкой стратегии Disney и Marvel по знакомству нового поколения фанатов с персонажами из комиксов.

Героев озвучат Мэйсон Бломберг, Капри Лэдд и Айдын Ан. Премьера состоится летом 2025 года. Точную дату пока не называют.

Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android