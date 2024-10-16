Disney выпустит детский мультсериал про Железного человека

По данным издания Variety, Disney работает над детским анимационным сериалом про Железного человека. Он выйдет под названием «Железный человек и его потрясающие друзья».

В мультсериале, который находится в производстве, будут представлены молодой Тони Старк и его друзья: Рири Уильямс (Железное сердце) и Амадеус Чо (одна из вариаций Халка). Три героя будут работать вместе, чтобы защитить свой город и друг друга от различных опасностей.

Variety отметило, что создание этого проекта — последний шаг в рамках более широкой стратегии Disney и Marvel по знакомству нового поколения фанатов с персонажами из комиксов.

Героев озвучат Мэйсон Бломберг, Капри Лэдд и Айдын Ан. Премьера состоится летом 2025 года. Точную дату пока не называют.