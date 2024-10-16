«У нас всё получилось»: Флоренс Пью — о «химии» с Эндрю Гарфилдом на съёмках «Время жить»

Во время свежего интервью, которое посвятили промокампании фильма «Время жить», Флоренс Пью рассказала о «химии», которая возникла у неё с Эндрю Гарфилдом.

По словам Пью, во время съёмок в подобных драматических картинах самое главное — связь актёров и образование между ними особой «химии», в которую бы легко поверили зрители.

Вы никогда не будете уверены в вашей связи, пока не начнёте работать вместе. И благо, если всё сложится хорошо. У нас, например, всё получилось!

«Время жить» расскажет историю целеустремлённой Альмут и недавно разведённого холостяка Тобиаса. Однажды они встречаются при забавных обстоятельствах, после чего сближаются и становятся мужем и женой. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Премьера мелодрамы «Время жить» состоится в России 17 октября — это будет официальный прокат.