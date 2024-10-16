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«Он стабилен»: Деми Мур на днях посетила больного деменцией Брюса Уиллиса

«Он стабилен»: Деми Мур на днях посетила больного деменцией Брюса Уиллиса
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Деми Мур во время недавнего интервью рассказала, что пару дней назад вместе с дочерью и внучкой посещала Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией.

По словам Мур, она давно приняла болезнь бывшего мужа и своего друга, поэтому старается не вспоминать, как было раньше, до болезни.

Вы знаете, я говорила это раньше. Болезнь есть болезнь. И я думаю, вы должны по-настоящему принять факт этого. Но для своего состояния он вполне стабилен. Мне нравится видеться с ним. А если цепляешься за прошлое, то это бесполезно.

Также Мур отметила, что рада проводить время с Брюсом, поскольку подобные моменты актриса навсегда запоминает.

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