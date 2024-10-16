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Актёра Василия Ливанова выписали из больницы после реанимации, он идёт на поправку

Несколько дней назад СМИ сообщали о тяжёлом состоянии актёра Василия Ливанова. Говорилось, что у артиста нашли опасное поражение мозга и сердечную недостаточность, но сейчас, по данным SHOT, актёр находится дома. Информацию подтвердила его супруга Елена.

По словам жены Ливанова, Василий постепенно идёт на поправку. Врачи назначили ему лекарства и лечение.

Да, Василий Борисович дома. Восстанавливается. Всё идёт хорошо, как следует. Врачи не говорят, а назначили лекарства, назначили лечение и так далее, и тому подобное.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.