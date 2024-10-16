Появились первые кадры фильма «Мария, мать Христа» с Энтони Хопкинсом

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры фильма «Мария, мать Христа». На них можно увидеть культового актёра Энтони Хопкинса в роли царя Ирода и других артистов.

Картина «Мария, мать Христа» рассказывает историю матери Иисуса, которая вынуждена бежать от преследований царя Ирода, поскольку он объявил охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф бегут в надежде спасти своего новорождённого сына Иисуса, которому суждено изменить ход человеческой истории.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Снял ленту Ди Джей Карузо, ранее поставивший «На крючке», «Деньги на двоих», «Паранойя» и другие ленты. Сценарий написал Тимоти Майкл Хейс.

Премьера ленты состоится на Netflix 6 декабря, а до кинотеатров России картина доберётся 5 декабря — премьера будет официальной.