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Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Улыбка 2»

Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Улыбка 2»
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Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма ужасов «Улыбка 2». Картина выступит продолжением ленты «Улыбка» 2022 года, но расскажет новую историю с новыми героями.

В трейлере показали главную героиню, поп-звезду Скай Райли, и безумие, которое начинает происходить вокруг неё во время мирового турне.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Находясь в турне, Райли начнёт замечать странные события и необъяснимое поведение людей, которые без причин начинают смотреть на неё и улыбаться. Пытаясь спастись от хаоса вокруг, Скай попробует разобраться в своём прошлом, чтобы спастись в настоящем.

Премьера лента в зарубежных кинотеатрах состоится 18 октября.

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