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В третьей части «Монстра» появится режиссёр Альфред Хичкок — его сыграет Том Холландер

В третьей части «Монстра» появится режиссёр Альфред Хичкок — его сыграет Том Холландер
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По данным издания Variety, в третьем сезоне антологии «Монстр» от Netflix и Райана Мёрфи появится культовый режиссёр Альфред Хичкок, снявший ленты «Психо», «Головокружение», «Окно во двор» и другие картины.

Роль постановщика исполнит Том Холландер, сыгравший в фильмах «Дыши ради нас», «Птичий короб», «Маугли» и других лентах. Ещё в новом сезоне «Монстра» появится жена Хичкока, Альма Ревиль — её сыграет Оливия Уильямс.

В новом сезоне «Монстра» расскажут про американского серийного убийцу и похитителя трупов Эда Гейна. Его образ воплотит Чарли Ханнэм.

Первая часть антологии, посвящённая Джеффри Дамеру, вышла в 2022 году. Вторая часть, «Монстры: История братьев Менендес», вышла 19 сентября — её посвятили братьям, убивших своих родителей ради наследства.

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