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В Dota 2 завершился срок действия компендиума The International 2024

В Dota 2 завершился срок действия компендиума The International 2024
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Сегодня, 16 октября, в Dota 2 подошёл к концу срок действия внутриигрового компендиума, посвящённого международному чемпионату The International 2024.

Информация об этом появилась в главном меню игры. Разработчики прислали всем пользователям оповещение, сообщающее о том, что компендиум больше не активен, а игроки, которые его приобретали, могут забрать свои внутриигровые награды.

Уведомление об истечении срока действия компендиума

Уведомление об истечении срока действия компендиума

Фото: Valve

Компендиум, приуроченный к The International 2024, был добавлен в «Доту» 23 августа 2024 года. Большинство пользователей не оценило содержимое продукта, однако многие игроки всё равно приобрели внутриигровой предмет.

25% от продаж компендиума направлялись в призовой фонд The International 2024. В итоге команды разыграли более $ 2,6 млн в рамках главного турнира года по «Доте».

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