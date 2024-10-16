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В Deadlock открылся рейтинговый режим — Valve выпустила небольшое обновление для игры

В Deadlock открылся рейтинговый режим — Valve выпустила небольшое обновление для игры
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В ночь с 15 на 16 октября в Deadlock стал доступен рейтинговый режим. Вместе с этим Valve выпустила небольшое балансное обновление.

Как сообщалось в анонсе рейтинга в Deadlock, доступ к новому режиму открылся в ночь с 15 на 16 октября. Все пользователи, сыгравшие 50 матчей, получают временный ранг «Обскурус», который изменится на актуальный ранг в случае, если игрок проведёт 7 игр за неделю. Соответствующая медаль будет получена в конце недели.

Чтобы сохранить действующую медаль, игрок должен проводить 7 матчей каждую неделю, иначе ранг будет скрыт «Обскурусом». На подбор игр в рейтинговом матчмейкинге это не влияет.

Всего в рейтинговом режиме Deadlock есть 11 рангов с шестью подрангами. Названия рангов представлены в главном меню игры.

Ранги в Deadlock

Ранги в Deadlock

Фото: Valve

Помимо этого, разработчики внесли ряд изменений в игровой процесс: теперь первый «гибкий» слот открывается после убийства трёх «Защитников», а не четырёх, базовая награда за убийства снижена с 225 до 150, а Seven и Shiv столкнулись с небольшими ослаблениями. Полный список нововведений доступен по ссылке.

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