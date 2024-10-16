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Сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена стартует 28 октября

Сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена стартует 28 октября
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Телеканал ТНТ назвал дату премьеры сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в главной роли. Артист сыграет нынешнего президента США Джо Байдена.

Сюжет проекта расскажет, как Байден летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы. Из-за этого президент вынужден жить в обычной хрущёвке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку.

Но одновременно с этим случается забавное — за Байденом в Россию прилетают агенты ЦРУ и находят, но только не его, а похожего на президента российского пенсионера Иваныча.

Режиссёром проекта стал Евгений Невский. Вместе с Дюжевым в шоу сыграли Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова и другие.

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