Американский про-игрок в Dota 2 высказался о России — сообщество осудило киберспортсмена

Американский профессиональный игрок Квин Quinn Каллахан из состава Gaimin Gladiators по Dota 2 оскорбил Россию, вступив в конфликт с игроком из Казахстана в одном из матчей.

Момент попал на трансляцию киберспортсмена Егора egxrdemxn Миллера из Казахстана, с которым в матчмейкинге «Доты» поспорил американец. Каллахан, предположив, что Егор — русский, негативно высказался о России, а когда узнал, что Миллер из Казахстана, игрок «гладиаторов» отметил, что эта страна тоже «не лучшая».

Стоит отметить, что в течение 2,5 года Quinn играл в одной команде с российским про-игроком Антоном dyrachyo Шкредовым, а теперь с американцем выступает киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков из Казахстана. Кроме этого, одним из ключевых партнёров Gaimin Gladiators является российская букмекерская компания.

Русскоязычное сообщество «Доты» раскритиковало Каллахана за его высказывание. Одним из первых по поводу сложившейся ситуации высказался тренер российской 1win Team Тимур Ahilles Кульмухамбетов:

Говоря такие вещи на публику, Квин демонстрирует, что либо у него очень низкий интеллект, либо он очень мелкий человечишка с кучей комплексов. Он вообще знает, кто ему зарплату платит или нет? А откуда Антоха (Антон dyrachyo Шкредов, бывший тиммейт Каллахана. — Прим. «Чемпионата») родом? Короче, мда.

На текущий момент ни сам киберспортсмен, ни представители Gaimin Gladiators не прокомментировали сложившуюся ситуацию. 19 октября Квин Каллахан в составе «гладиаторов» начнёт выступление на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024, где будут играть 11 про-игроков из России.