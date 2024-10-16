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Власти России обсудили ужесточение мер против пиратских фильмов в кинотеатрах

Власти России обсудили ужесточение мер против пиратских фильмов в кинотеатрах
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В начале октября прошла стратегическая сессия по развитию отечественной кинематографии, где российские чиновники обсудили ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах вместе с главой правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на двух источников, побывавших на встрече.

Так, на ней подняли вопрос борьбы с пиратством в отношении региональных киносетей — они продолжают активно показывать фильмы ушедших голливудских киностудий в формате предсеансового обслуживания и с помощью других методов. В ближайшее время пройдёт этап «усиленных проверок» кинотеатров на предмет теневых показов зарубежных лент без прокатного удостоверения и согласия правообладателя.

На сессии также поднимался вопрос об ужесточении борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов. Эта проблема в большей степени распространена в интернете, а не в традиционных кинотеатрах.

Российские кинотеатры начали практиковать «предсеансовое обслуживание» в середине 2022 года после ухода из России крупных студий Голливуда. Формально такая практика нарушает российское законодательство, по которому демонстрация фильмов в кинотеатрах без прокатного удостоверения запрещена. В начале 2024-го министр культуры Ольга Любимова заявляла о перспективе закрытия кинотеатров, которые практикуют теневой прокат.

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