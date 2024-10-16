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Стартовал второй сезон сериала «Терапия» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо»

Стартовал второй сезон сериала «Терапия» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо»
Аудио-версия:
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16 октября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ стартовал второй сезон сериала «Терапия». Для просмотра уже доступны первые два эпизода с русскими субтитрами, остальные будут выходить еженедельно по средам.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Второй сезон продолжит историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную. Критики высоко оценили второй сезон: на Rotten Tomatoes 94% обозревателей рекомендуют шоу к просмотру.

Шоураннером проекта выступает Билл Лоуренс, который известен по «Клинике» и «Теду Лассо». Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»).

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