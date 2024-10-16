Премьера российского триллера «Идеальная жертва» состоится 20 октября

Телеканал ТВ-3 раскрыл дату выхода психологического триллера «Идеальная жертва». Премьера фильма состоится 20 октября в 19:00 по местному времени.

Картина расскажет историю художницы Полины, которая оказывается в «золотой клетке». Девушка пишет автопортрет, который за огромные деньги покупает молодой и загадочный красавец Женя. Он обаятелен, нежен, богат и готов носить девушку на руках. Недолго думая, Полина соглашается выйти замуж, поселившись в его уединённом доме. И с этого момента её жизнь превращается в настоящий кошмар.

Главные роли в проекте исполнили Станислав Бондаренко («Непридуманная жизнь») и Василиса Семашкова («Угрюм-река»). Режиссёром выступил Руслан Паушу («Затаив дыхание»), а сценарий написала Елена Исаева («Анатомия сердца»).