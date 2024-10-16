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В Сочи начнётся новый этап Фестиваля цифрового спорта

В Сочи начнётся новый этап Фестиваля цифрового спорта
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25 октября в Сочи, во дворце спорта «Большой», пройдёт третий этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта.

Это часть масштабного Краевого фестиваля по интеллектуальным видам спорта, который примет соревнования по виртуальному футболу, хоккею, автогонкам и боевым искусствам. Событие завершит серию, начатую в Санкт-Петербурге, а затем проходившую в Казани и Москве.

В рамках фестиваля разыграют призовой фонд в 5 млн рублей, а участие примут команды из 16 стран. 25 октября будет открыт вход для зрителей, где пройдут финальные матчи, конкурсы и встречи с известными спортсменами. Вход свободный, но нужна регистрация.

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