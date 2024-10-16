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По российской игре «Чёрная книга» снимут сериал

По российской игре «Чёрная книга» снимут сериал
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По знаменитой российской игре «Чёрная книга» планируют снять сериал с живыми актёрами. Об этом на конференции «Игровая индустрия» сообщил Никита Ордынский, режиссёр знаменитых короткометражек по видеоиграм Papers, Please и Beholder.

Сейчас постановщик уже работает над сценарием — по его задумке в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Проект консультирует в том числе студия Morteshka, создатели оригинальной игры. У шоу пока нет даже примерной даты выхода.

«Чёрная книга» вышла в августе 2021 года на ПК и консолях. Авторы соединили в ней карточную RPG и классическую приключенческую игру, а сеттинг был вдохновлён сказаниями и легендами Пермского края. В центре сюжета — история молодой колдуньи, которая борется за спасение своего погибшего возлюбленного.

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