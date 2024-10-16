Россия и Китай снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Россия и Китай планируют снять ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием китайских актёров. Об этом сообщил Борис Титов, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Каких-либо деталей у проекта нет, однако у двух ведомств большие планы по совместной работе.

Мы планируем организовать выставку Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремёсел, шоу российских и китайских гимнасток, фестиваль анимации и даже собираемся снимать кино (ремейк «Приключений итальянцев в России», но только с китайскими актёрами).

Оригинальная лента вышла в 1974 году и рассказывала о группе итальянских авантюристов, которые приехали в СССР в поисках драгоценностей, спрятанных ещё во время революции. Картину снял знаменитый режиссёр Эльдар Рязанов, а в числе актёров были как советские, так и итальянские артисты.