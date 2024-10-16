Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фэнтези «Очи» с Финном Вулфхардом — премьера в России 27 марта

Вышел трейлер фэнтези «Очи» с Финном Вулфхардом — премьера в России 27 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания A24 представила дебютный трейлер «Очи» — фэнтезийного приключения со звёздами Голливуда. Официальная премьера ленты в России состоится 27 марта 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Сказочное фэнтези расскажет историю девочки Юрайи, которая родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детёныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке предстоит найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

Главные роли в фильме сыграли Хелена Ценгель («Разрушительница системы»), Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»).

Постер

Фото: A24

Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android