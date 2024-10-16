Появились эпичные постеры «Гладиатора 2» с главными героями фильма

Кинокомпания Paramount Pictures представила стилизованные постеры с персонажами фильма «Гладиатор 2». На них изображены главные герои будущей саги, премьера которой состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа — в США.
Пол Мескаль — Луций
Фото: Paramount
Педро Паскаль — генерал Марк Акациус
Фото: Paramount
Дэнзел Вашингтон — Макрин
Фото: Paramount
Конни Нильсен — Луцилла
Фото: Paramount
Джозеф Куинн — император Гета
Фото: Paramount
Фред Хехингер — император Каракалла
Фото: Paramount
События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнят Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).