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Продолжительность фильма «Приключения Паддингтона 3» будет на уровне второй части

Продолжительность фильма «Приключения Паддингтона 3» будет на уровне второй части
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Кинокомпания раскрыла продолжительность фильма «Приключения Паддингтона 3». Хронометраж грядущей ленты про знаменитого медвежонка составит 1 час 43 минуты.

Таким образом, будущая лента будет выполнена в духе предыдущих частей, чья продолжительность также составляет в районе 100 минут.

Продолжительность фильмов серии «Приключения Паддингтона»

  • «Приключения Паддингтона» — 1 час 35 минут
  • «Приключения Паддингтона 2» — 1 час 43 минуты
  • «Приключения Паддингтона 3» — 1 час 43 минуты

По сюжету третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.

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