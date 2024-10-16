Продолжительность фильма «Приключения Паддингтона 3» будет на уровне второй части

Кинокомпания раскрыла продолжительность фильма «Приключения Паддингтона 3». Хронометраж грядущей ленты про знаменитого медвежонка составит 1 час 43 минуты.
Таким образом, будущая лента будет выполнена в духе предыдущих частей, чья продолжительность также составляет в районе 100 минут.
Продолжительность фильмов серии «Приключения Паддингтона»
- «Приключения Паддингтона» — 1 час 35 минут
- «Приключения Паддингтона 2» — 1 час 43 минуты
- «Приключения Паддингтона 3» — 1 час 43 минуты
По сюжету третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.
Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.