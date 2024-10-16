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Сериал Аркейн, 2-й сезон (2024) — смотреть трейлер онлайн, дата выхода

Вышел новый трейлер второго сезона «Аркейн» от Netflix — премьера 9 ноября
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» по вселенной League of Legends. Премьера продолжения состоится 9 ноября: его вновь разобьют на три части. Они будут выходить еженедельно, финал состоится 23-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аркейн» продолжит историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Второй сезон «Аркейна» станет большим финалом для всего сериала. Однако студия Riot Games продолжит развивать киновселенную League of Legends и другими, ещё не анонсированными проектами.

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