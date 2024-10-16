Про-дотер, негативно высказавшийся про Россию, получил предупреждение от своего клуба

Канадская киберспортивная организация Gaimin Gladiators опубликовала официальное заявление касательно высказывания игрока своей команды по Dota 2 Квина Quinn Каллахана о России.

Представители клуба сообщили, что не одобряют высказывание киберспортсмена, в связи с чем американец получил «официальное предупреждение за небрежный и неуместный характер своих высказываний». «Гладиаторы» пообещали принять все меры, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись.

В Gaimin Gladiators считают, что «в киберспорте нет места оскорбительным высказываниям, направленным против какой-либо конкретной группы». Однако представители организации утверждают, что «высказывания Quinn не были направлены против российского народа в целом и были вырваны из контекста».