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«Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» провалился в кино, но стал хитом в TikTok

«Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» провалился в кино, но стал хитом в TikTok
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В конце сентября в мировых кинотеатрах состоялась премьера «Мегалополиса» — нового творения Фрэнсиса Форда Копполы. Картина от режиссёра «Крёстного отца» с треском провалилась в кинотеатрах, собрав всего $ 10 млн, однако недавно набрала популярность среди пользователей TikTok.

Как обратили внимание в издании Vanity Fair, многие юзеры сервиса смотрят короткие ролики с отрывками из фильма в ироничном ключе, где высмеиваются актёрские работы Адама Драйвера, Обри Плазы и других артистов. Ситуация дошла до того, что некоторые пользователи ходят целыми группами в кино, чтобы посмеяться над нелепыми моментами и аплодировать над сценами, в которых не происходит ничего важного.

Ироничная популярность «Мегалополиса» вряд ли приведёт к улучшению ситуации со сборами, однако определённую часть затрат Фрэнсис Форд Коппола сможет отбить благодаря «преданным» фанатам. Ранее похожим образом TikTok спас от провала «Кота в сапогах 2».

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