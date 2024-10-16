Virtus.pro вернулась в «Мир танков» спустя девять лет
Киберспортивная организация Virtus.pro подписала состав по «Миру танков». Анонс состоялся на странице клуба в социальных сетях.
VP подписала российско-белорусский ростер, ранее выступавший под тегом Beyond. Состав команды занимал призовые места на крупных турнирах, в том числе стал чемпионом Игр будущего по данной дисциплине.
Состав Virtus.pro по «Миру танков»:
- Анатолий TheAnatolich Бараков (капитан);
- Евгений Positive Дрожжин;
- Владимир Wilf_ Макаренко;
- Дмитрий Diffynder Кулаков;
- Алексей AiM Шевченко;
- Иван BEOWULF422 Яворский;
- Осипенко EviL Кирилл;
- Никита SILIQ Климин (аналитик-резервист).
«Медведи» не присутствовали на про-сцене «Мира танков» с 2015 года, когда клуб распустил свой ростер по этой дисциплине. Новый состав Virtus.pro можно будет увидеть в действии на турнире «Лига Мира танков», который начнётся в ноябре 2024 года.
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