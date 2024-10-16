Virtus.pro вернулась в «Мир танков» спустя девять лет

Киберспортивная организация Virtus.pro подписала состав по «Миру танков». Анонс состоялся на странице клуба в социальных сетях.

VP подписала российско-белорусский ростер, ранее выступавший под тегом Beyond. Состав команды занимал призовые места на крупных турнирах, в том числе стал чемпионом Игр будущего по данной дисциплине.

Состав Virtus.pro по «Миру танков»:

Анатолий TheAnatolich Бараков (капитан);

Евгений Positive Дрожжин;

Владимир Wilf_ Макаренко;

Дмитрий Diffynder Кулаков;

Алексей AiM Шевченко;

Иван BEOWULF422 Яворский;

Осипенко EviL Кирилл;

Никита SILIQ Климин (аналитик-резервист).

«Медведи» не присутствовали на про-сцене «Мира танков» с 2015 года, когда клуб распустил свой ростер по этой дисциплине. Новый состав Virtus.pro можно будет увидеть в действии на турнире «Лига Мира танков», который начнётся в ноябре 2024 года.