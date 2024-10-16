Сервисы Apple столкнулись со сбоями по всему миру

16 октября пользователи Сети начали массово жаловаться на недоступность сервисов компании Apple. Примерно в 19:00 мск перестали открываться магазин App Store, сайт онлайн-поддержки Apple, музыкальный стриминг Apple Music и другие сервисы компании.

Обновлено: в районе 20:30 мск сервисы вернулись к работе в штатном режиме.

На портале Downdetector все эти сервисы массово получают сообщения о недоступности, причём речь идёт о самых разных странах: от Японии и Австралии до России, Канады и США. Проверка «Чемпионата» также показала нерабочее состояние программ Apple.

Фото: Downdetector

С чем связан массовый сбой, неизвестно. В Apple пока не комментировали ситуацию и не рассказывали, когда её сервисы заработают в штатном режиме.