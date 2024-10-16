Уже 9 ноября состоится премьера второго сезона мультсериала «Аркейн». Шоу продолжит историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

У второго сезона вновь будет необычная структура релиза на Netflix. Продолжение разделят на три части: они будут выходить еженедельно по три эпизода, финал состоится уже 23 ноября.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»