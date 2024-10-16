Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»
Уже 9 ноября состоится премьера второго сезона мультсериала «Аркейн». Шоу продолжит историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.
У второго сезона вновь будет необычная структура релиза на Netflix. Продолжение разделят на три части: они будут выходить еженедельно по три эпизода, финал состоится уже 23 ноября.
Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 ноября
|2-я серия
|9 ноября
|3-я серия
|9 ноября
|4-я серия
|16 ноября
|5-я серия
|16 ноября
|6-я серия
|16 ноября
|7-я серия
|23 ноября
|8-я серия
|23 ноября
|9-я серия
|23 ноября
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