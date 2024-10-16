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Сериал Аркейн от Netflix, 2-й сезон (2024) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»
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Уже 9 ноября состоится премьера второго сезона мультсериала «Аркейн». Шоу продолжит историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

У второго сезона вновь будет необычная структура релиза на Netflix. Продолжение разделят на три части: они будут выходить еженедельно по три эпизода, финал состоится уже 23 ноября.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 ноября
2-я серия9 ноября
3-я серия9 ноября
4-я серия16 ноября
5-я серия16 ноября
6-я серия16 ноября
7-я серия23 ноября
8-я серия23 ноября
9-я серия23 ноября
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