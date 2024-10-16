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В США приняли закон, позволяющий отменить подписку одной кнопкой

В США приняли закон, позволяющий отменить подписку одной кнопкой
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Федеральная торговая комиссия США приняла новый закон, связанный с цифровыми подписками. Он вступит в силу уже 1 апреля 2025 года и призван сделать подписочные сервисы куда удобнее и логичнее.

Так, отныне любые сервисы должны иметь одну простую кнопку для отмены подписки — сюда входят как полный отказ от услуг, отмену автоплатежей и другие денежные операции, которые скрывают за различными вкладками и подменю.

В торговой комиссии заявили, что процесс отписки должен быть как минимум столь же удобен и прост, как и процесс оформления подписки. В ведомстве также отметили, что новая мера — запоздалый ответ на растущее число жалоб потребителей на ситуации, в которых «чрезвычайно легко оформить подписку, но абсурдно сложно её отменить».

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