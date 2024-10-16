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«Извинения Квина кто-нибудь видел?»: менеджер Spirit по «Доте» — о словах Quinn про Россию

«Извинения Квина кто-нибудь видел?»: менеджер Spirit по «Доте» — о словах Quinn про Россию
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Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал скандал вокруг высказывания игрока Gaimin Gladiators Квина Quinn Каллахана про Россию.

Сначала Корбен порассуждал об изменениях, на которые пошла Gaimin Gladiators после топ-турнира The International 2024:

Я тут вопросом задался: а почему GG не взяла Pure? Я не говорю о том, что watson хуже. Я говорю, что с точки зрения «бумажного» киберспорта после The International 2024 Пьюр — более успешный игрок с более широким пулом и громким голосом в плане влияния на игру.
Второй вопрос, которым я задался: зачем GG вообще нужна Винлайну, если dyrachyo ушёл? Это же поезд без локомотива.

Затем менеджер чемпионского состава «драконов» обратил внимание на то, что лично Каллахан не извинился за свои слова в игре:

Насчёт того, что сказал Quinn в «паблике». У западных игроков какой-то фетиш публично трогать русских как нацию. Ведь если из спича Квина убрать слова «ты русский», то спич получается по смыслу хоть и неприятный, но совершенно другого толка.
На заявление GG, по сути, фиолетово. Они просто пытаются в демедж-контроль. MC и Ceb приносили извинения от себя лично, Ceb — дважды. Извинения Квина кто-нибудь видел?

Ранее американский киберспортсмен Квин Quinn Каллахан негативно высказался о России. Русскоязычные представители сообщества Dota 2 раскритиковали про-игрока.

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