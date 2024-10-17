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Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили миллион копий

Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили миллион копий
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Bloober Team объявила, что продажи ремейка Silent Hill 2 за первые 72 часа после релиза на PS5 и ПК превысили миллион копий. Авторы поблагодарили геймеров за поддержку и приготовили небольшой поздравительный арт.

Фото: Konami

Ремейк, как и оригинал, рассказывает про Джеймса Сандерленда, мужчину, приезжающего в город Сайлент Хилл, чтобы отыскать свою жену Мэри, которая умерла от болезни три года назад.

Журналисты и геймеры оказались в полном восторге от ремейка, называя его образцовым и очень качественным. А самое главное — игра здорово пугает и погружает в мрачную атмосферу.

Игра доступна на PS5 и ПК. В будущем хоррор получит поддержку PS5 Pro.

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