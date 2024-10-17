Вторая часть мультфильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура выйдет 26 ноября

Warner Bros. сообщила, что вторая часть мультфильма «Хранители» по комиксам Алана Мура выйдет 26 ноября. У второй части также появился трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Действие мультфильма происходит в альтернативном 1985 году, в разгар холодной войны между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, где группа бывших супергероев-защитников нации расследует возможный заговор против них, однако раскрывает кое-что более грандиозное и зловещее.

Мультфильм очень точно адаптирует комикс Алана Мура и фильм «Хранители». Премьера первой части анимационного мультфильма «Хранители» состоялась 13 августа.