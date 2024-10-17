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Появились первые кадры шпионского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером

Появились первые кадры шпионского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером
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Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры сериала «Агентство». На них можно увидеть Майкла Фассбендера, Джеффри Райта, Ричарда Гира и других актёров.

Шоу основано на французском сериале «Бюро». Сюжет американской версии проекта расскажет про тайного агента ЦРУ под кодовым именем Марсианин, которому приказано перестать работать под своей второй личностью и вернуться домой. Но планам не суждено сбыться.

Сценарий сериала написали Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт, известные своей работой над фильмом «Ford против Ferrari», а одним из продюсеров выступил Джордж Клуни.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

В шоу будет 10 эпизодов. Проект выйдет в онлайн-сервисах Paramount+ и Showtime. Точной даты пока нет.

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