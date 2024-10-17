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«Навзрыд»: Гарик Харламов назвал фильм, который вызвал у него сильнейшие эмоции

«Навзрыд»: Гарик Харламов назвал фильм, который вызвал у него сильнейшие эмоции
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Юморист и актёр Гарик Харламов в свежем интервью рассказал про фильм, который в буквальном смысле заставил его плакать «навзрыд». Этой лентой стал советский фильм «Белый Бим Чёрное ухо».

По словам артиста, он не может переносить драматические фильмы про собак. По этой причине Харламов не смотрел, к примеру, «Хатико», поскольку знает, что после просмотра ленты ему станет плохо.

Также Гарик отметил, что всю жизнь у него самого были в основном собаки. А ещё юморист пошутил про свою кличку — в Comedy Club Харламова стали называть Бульдогом.

Это единственный фильм, после которого я навзрыд… Меня самого Бульдогом окрестили почему-то. Меня все собаки любят. У меня с ними какая-то ментальная связь существует. У меня у самого всю жизнь собаки.

В данный момент, раскрыл Гарик, у него две собаки: Брюс и той-терьер Патрик.

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