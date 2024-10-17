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Стало известно, почему Кристофер Нолан выпустит свой новый фильм с Universal Pictures

Стало известно, почему Кристофер Нолан выпустит свой новый фильм с Universal Pictures
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Издание Variety выпустило небольшой материал про новый фильм Кристофера Нолана, режиссёра «Довода», «Оппенгеймера», «Тёмного рыцаря» и других лент.

Журналисты отмечают, что лента точно не будет в жанре научной фантастики, как многие могли предположить. Вероятнее всего, Нолан готовит шпионский триллер, но деталей пока что в любом случае нет.

Выпуском новой ленты Нолана займётся Universal Pictures, несмотря на то что Warner Bros. хотела сотрудничать с Ноланом сама. Кристофер отдал предпочтение Universal, потому что ему понравилось работать с кинокомпанией для продвижения «Оппенгеймера». По мнению Стивена Галлоуэя, декана Колледжа кино и медиаискусств, Нолан выбирает то, что ему важнее, а не деньги.

Что важно для Нолана? У вас будет правильная маркетинговая стратегия? Вы собираетесь выпустить фильм в IMAX? Вы дадите полную творческую свободу? Всё это Нолан получил, работая с Universal над «Оппенгеймером».

Известно, что в новой ленте Нолана снимется Мэтт Деймон, а премьера фильма состоится 17 июля 2026 года.

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