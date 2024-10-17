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«Всё может быть»: Том Харди — о появлении Человека-паука в фильме «Веном: Последний танец»

«Всё может быть»: Том Харди — о появлении Человека-паука в фильме «Веном: Последний танец»
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В свежем интервью Тома Харди спросили о, кажется, самом волнующем фанатов вопросе, связанном с появлением Человека-паука в исполнении Тома Холланда в фильме «Веном: Последний танец».

Харди не стал отвечать на вопрос прямо, но косвенно намекнул, что появление героя всё же стоит ожидать, поскольку в последней части франшизы «может произойти всё что угодно».

Всё может быть, я ничего не могу сказать. Потому что это последний фильм, сами понимаете.

Премьера ленты «Веном: Последний танец» состоится 25 октября 2024 года. Том Харди в этом фильме сыграет Эдди Брока в последний раз. Лента расскажет, как Эдди с Веномом бегут от преследования своих сородичей: Брока хотят поймать люди, а за симбиотом охотится его народ.

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