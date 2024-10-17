Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой потребовалась срочная помощь медиков

По данным SHOT, звезде фильма «Служебный роман» Светлане Немоляевой вызвали бригаду скорой помощи из-за нарушения сердечного ритма.

Отмечается, что актриса почувствовала себя плохо в своей квартире, она сама позвонила в экстренные службы. Немоляева пожаловалась медикам на слабость и одышку. Врачи оказали артистке первую помощь, и, как оказалось, у неё случился приступ фибрилляции предсердий.

В беседе с SHOT Светлана Немоляева рассказала, что уже чувствует себя хорошо и 19 октября у неё запланировано выступление в постановке «Плоды просвещения» в театре им. Маяковского. Состояние здоровья артистки нормализовалось.