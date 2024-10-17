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Звезда «Игры престолов» Джек Глисон вернулся в кино с большой ролью после 10-летней паузы

Звезда «Игры престолов» Джек Глисон вернулся в кино с большой ролью после 10-летней паузы
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По информации газеты Daily Mail, звезда «Игры престолов» Джек Глисон, сыгравший в шоу Джоффри Баратеона, вернулся в кино с большой ролью спустя целых 10 лет.

После «Игры престолов» Джек снялся в ленте «На земле святых и грешников», вышедшей в 2023 году, но сыграл в картине второстепенную роль. Сейчас актёр задействован на съёмках проекта Netflix под названием «Дом Гиннесса». В сериале Глисон должен сыграть одну из ключевых ролей.

«Дом Гиннесса» расскажет историю семьи, основавшей знаменитую пивоварню. Действие шоу развернётся между Дублином и Нью-Йорком в XIX веке.

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