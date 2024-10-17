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Звезда «Универа» Настасья Самбурская отвергла слухи о свадебном путешествии

Звезда «Универа» Настасья Самбурская отвергла слухи о свадебном путешествии
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В последнее время вокруг актрисы Настасьи Самбурской ходили слухи, что она отправилась в свадебное путешествие. После распространения слухов артистка рассказала в соцсетях, что находится не в свадебном путешествии, а в обычном отпуске.

По словам Самбурской, последние съёмки дались ей тяжело из-за объёма работы. В том числе именно из-за них актриса выгорела и решила устроить себе отдых.

Очень хотела пожить без соцсетей и спокойно отоспаться, отъесться и спокойно походить с пузцом по пляжу (кстати, уже +3 кг, так что не приписывайте мне потом ещё и беременность). Пришлось вот опровержение зайти написать, не дали спокойно отдохнуть, устроили кипиш.

Наибольшую известность Самбурская получила благодаря сериалу «Универ» и роли Кристины Соколовской.

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